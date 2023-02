Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde

Attığı her adımda cesaret, tuttuğu her nöbette vatan ve millet sevgisiyle yanıp tutuşan Mehmetçik deprem bölgesinin her yerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri karada, havada ve denizde depremden etkilenen kentlerimizde Türk Milletinin hizmetinde...



Çadır mı kurulacak Mehmetçik orada. Ekmek mi yapılacak Mehmetçik orada.



Aş mı karılacak, yaralılar tedavi mi edilecek, yardımlar nakil mi edilecek, çocuklarımıza moral mi verilecek, asayiş mi sağlanacak… İşte Mehmetçik bütün bu işlere koşuyor ve yetişiyor.



Görüntüler Kahramanmaraş’ta kaydedildi. Sakarya'daki 7'nci Komando Tugayı’nda görevli komandolar, Saim Çotur Stadı'nda oluşturulan çadır kentin güvenliğini sağladı.



Bingöl'deki 49'uncu Komando Tugayı’ndan getirilen sahra fırınında aralıksız ekmek pişiriliyor. Mobil yemekhanelerde yemek pişirilerek yurttaşlarımıza sıcak sıcak ikram ediliyor.



Askerin elinin değmediği neredeyse hiçbir yer yok. Kahramanmaraş’ta çocuklarla birlikte top oynayan da Mehmetçik, Osmaniye’de sosyal faaliyetler için çocukların yüzünü boyayan da …



Askerimiz, jandarmamız, polisimiz gidilmeyen diyar, dokunulmayan el bırakmıyor. Karlı dağlar aşılıyor, yurttaşlarımıza devletin gücü, milletin birliği hissettiriliyor. Köyle tek tek ziyaret edilerek çadırlar kuruluyor, gıda malzemeleri ulaştırılıyor.



Türk Milletinin hizmetinde olan Mehmetçik, can dostlarımızı da unutmadı. 8’inci Komando Tugayı, Hatay’daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi mama götürdü. Askerimiz yavrularını emziren köpeğe yardım etti.



Mehmetçiğin azmi, kararlılığı ve sıcaklığı her yerde… Kent merkezlerinde can ve mal güvenliğini jandarma birlikleri ile polis sağlıyor.



Havada uçak ve helikopterlerle sevkiyatlar aralıksız sürüyor. Askeri nakliye uçaklarla yaralılar büyükşehirdeki hastaneler götürülüyor. Uçaklar indiği havaalanlarında da yardım malzemelerini deprem lojistik merkezine taşıyor. Bu malzemeler helikopterlerle deprem bölgesindeki 10 ilin bütün noktalarına ulaştırılıyor.



Sadece Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı’nın deprem bölgesinde 30 helikopter, 2 uçak ve 4 insansız hava aracı görev yapıyor. 9 günde 1200 saat uçuş yapan jandarma, depremzedelere 336 ton yaşam malzemesi taşıdı.



Dünyanın en büyük tank çıkarma gemileri Sancaktar ve Bayraktar da Hatay’da hastane görevi icra ediyor. Kontrol amacıyla TCG Bayraktar gemisine giden hamile Merve Açıkbaş, sağlıklı ve nur topu gibi bir kız çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe "Hatice Deniz" ismi verildi.



Bu vatanın evlatları karada, havada ve denizde, her zaman her yerdeler…