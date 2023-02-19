Mehmetçik depremzedelerin yaralarını sarıyor

Asrın felaketinin ardından Mehmetçik, depremden etkilenen Adıyaman'ın Burunçayır Köyü'ndeki depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.



Öte yandan depremlerin ardından Antalya'dan Malatya'ya çocukları eğlendirmek için gelen animasyon ekibi, çadır kentte ailesiyle kalan Meryem Yıldırım'ın 12. yaş gününü kutladı.



Mehmetçik ile alana gelen ve mumları üfleyerek söndüren Meryem'e çeşitli hediyeler verildi. Depremden günler sonra yüzleri güldüren o anlar ise kameralara böyle yansıdı.



Deprem bölgesindeki hayvancılık faaliyetlerinin devam etmesi için de harekete geçildi. Kırklareli'nde, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki besiciler için 22 ton hayvan yemi gönderildi.



Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu.



Öte yandan yetkililer deprem bölgesinde olsaı bir salgın hastalık için uyarılara devam ediyor. Bu kapsamda ise Deprem bölgesine 528 bin maske, Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gönderildi.



Balıkesir'den de bir vatandaş duygulandıran bir işe imza attı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Muhammet Şensöz, depremzedelere konteyner almak için 1990 model aracını satışa çıkardı.