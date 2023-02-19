Mehmetçik depremzedelerin yaralarını sarıyor

Mehmetçik deprem bölgesinin dört bir yanında mücadele ediyor. Yardım ve güvenlik faaliyetlerinin başında yer alan Türk askeri, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak için de harekete geçti.

Ülkühan Sercan Doğanbey Ülkühan Sercan Doğanbey
Son Güncelleme:

Asrın felaketinin ardından Mehmetçik, depremden etkilenen Adıyaman'ın Burunçayır Köyü'ndeki depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

Öte yandan depremlerin ardından Antalya'dan Malatya'ya çocukları eğlendirmek için gelen animasyon ekibi, çadır kentte ailesiyle kalan Meryem Yıldırım'ın 12. yaş gününü kutladı.

Mehmetçik ile alana gelen ve mumları üfleyerek söndüren Meryem'e çeşitli hediyeler verildi. Depremden günler sonra yüzleri güldüren o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Deprem bölgesindeki hayvancılık faaliyetlerinin devam etmesi için de harekete geçildi. Kırklareli'nde, Valilik öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesindeki besiciler için 22 ton hayvan yemi gönderildi.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu. 

Öte yandan yetkililer deprem bölgesinde olsaı bir salgın hastalık için uyarılara devam ediyor. Bu kapsamda ise Deprem bölgesine 528 bin maske, Atatürk Havalimanı'ndan Adana'ya gönderildi.

Balıkesir'den de bir vatandaş duygulandıran bir işe imza attı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Muhammet Şensöz, depremzedelere konteyner almak için 1990 model aracını satışa çıkardı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# deprem # yardım

Benzer Videolar

Türk Polisi herkesin yaralarını sarıyor Türk Polisi herkesin yaralarını sarıyor
Enkaz altındaki depremzededen örnek davranış Enkaz altındaki depremzededen örnek davranış
Deprem bölgesindeki cemevlerine Özzeybek'ten inceleme Deprem bölgesindeki cemevlerine Özzeybek'ten inceleme
Depremzedeler yaşadıklarını anlattı Depremzedeler yaşadıklarını anlattı
THY ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı THY ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı
"Önceliğimiz çocukların aile veya yakınlarına ulaşmak" "Önceliğimiz çocukların aile veya yakınlarına ulaşmak"
Deprem bölgesinden mucize kurtuluşlar Deprem bölgesinden mucize kurtuluşlar
Mehmetçik halkın derdine derman oluyor Mehmetçik halkın derdine derman oluyor
Depremzedelerin yaraları sarılıyor Depremzedelerin yaraları sarılıyor
Depremin 248'inci saatinde kurtuldu Depremin 248'inci saatinde kurtuldu
Güvenlik korucusundan örnek davranış Güvenlik korucusundan örnek davranış
10. günde yaşama sarılanlar 10. günde yaşama sarılanlar
Çok Okunanlar
1 Muğla'da kaza: 10 yaralı
2 Üniversitelerde uzaktan eğitim nasıl olacak?
3 20 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
4 Depremden kalan acı anılar: "Benim annem bir melek"
5 Zemin sıvılaşması nedir? Nerelerde görülür?