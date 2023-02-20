Mehmetçik, depremzede çocuklarla aynı sofrada: "En güzel sofra"

Mehmetçik ve depremzede çocuklar aynı sofrada...



Bu görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı.



Milli Savunma Bakanlığı deprem bölgelerinde görev yapan Mehmetçik ile depremzede çocukların beraber yemek yedikleri görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



Paylaşımda, "En güzel sofra... Sofrada evlatlarımız varsa, milletimiz varsa o sofra bizim için en güzel sofradır. Afiyet olsun, bereketli olsun. Biriz, beraberiz." ifadelerine yer verildi.