Mehmetçik depremzedeler için seferber oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedeler için seferber oldu.



Milli Savunma Bakanlığı paylaştı Mehmetçikler tarafından Antakya'daki enkazdan sağ olarak bir çocuk çıkarılmasını paylaştı. Çocuğun 'En büyük asker işte bu asker!' diye bağırması herkesi gururlandırdı.



Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek oluyor.



Mehmetçikler, kentin cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor.



Çocuklar da asker ağabeyiyle futbol oynadı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti. Yapılan paylaşımda, "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı. Tekirdağ'da konuşlu 41'inci Komando Tugayımızın Mehmetçikleri ile Malatya'mızın delikanlıları moral ve motivasyon için futbol maçı yaptı. Beraberiz Türkiye" ifadelerine yer verdi.



Depremin ardından Jandarma Genel Komutanlığı da alarm durumuna geçti. Tüm hava araçlarını afet bölgesine sevk eden jandarma, ulaşım problemi yaşanan kırsal bölgelerdeki depremzedelerin yardımına helikopterler ile yetişiyor.



Ulaşımın sağlanamadığı karla kaplı bir dağ köyüne jandarmalar helikopter ile çadır ve yardım ulaştırdı. Depremzedeler jandarma teşekkür etti.