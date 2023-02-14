Mehmetçik depremzedeler için seferber oldu

Mehmetçik ilk günden beri depremzedelerin yanında. Bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yapılırken, bazı noktalara çadır ulaştırıldı, ulaşımın zor olduğu bölgelere de helikopterlerle erzak götürüldü.

Son Güncelleme:

Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedeler için seferber oldu.

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı Mehmetçikler tarafından Antakya'daki enkazdan sağ olarak bir çocuk çıkarılmasını paylaştı. Çocuğun 'En büyük asker işte bu asker!' diye bağırması herkesi gururlandırdı.

Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek oluyor.

Mehmetçikler, kentin cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor.

Çocuklar da asker ağabeyiyle futbol oynadı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti. Yapılan paylaşımda, "Bugün Malatya'da kıran kırana bir mücadele vardı. Tekirdağ'da konuşlu 41'inci Komando Tugayımızın Mehmetçikleri ile Malatya'mızın delikanlıları moral ve motivasyon için futbol maçı yaptı. Beraberiz Türkiye" ifadelerine yer verdi.

Depremin ardından Jandarma Genel Komutanlığı da alarm durumuna geçti. Tüm hava araçlarını afet bölgesine sevk eden jandarma, ulaşım problemi yaşanan kırsal bölgelerdeki depremzedelerin yardımına helikopterler ile yetişiyor.

Ulaşımın sağlanamadığı karla kaplı bir dağ köyüne jandarmalar helikopter ile çadır ve yardım ulaştırdı. Depremzedeler jandarma teşekkür etti.

# Türk Silahlı Kuvvetleri

Benzer Videolar

Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti Enkazda bulduğu çantayı sahibine teslim etti
Mehmetçik depremzedenin yardımına koşuyor Mehmetçik depremzedenin yardımına koşuyor
Depremzedeler KYK yurtlarında ağırlanmaya başladı Depremzedeler KYK yurtlarında ağırlanmaya başladı
Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde Mehmetçik deprem bölgesinde 24 saat görevde
Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı Deniz Baykal son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti Mehmet Bedri Gültekin hayatını kaybetti
Arda Güler'den Mesut'a mesaj var Arda Güler'den Mesut'a mesaj var
Depremzedeler yaşananları anlatıyor Depremzedeler yaşananları anlatıyor
Madenciler depremzedeler için seferber oldu Madenciler depremzedeler için seferber oldu
Sarıgül Nine'den depremzedelere duygulandıran destek Sarıgül Nine'den depremzedelere duygulandıran destek
Deprem bölgesine yardım yağdı Deprem bölgesine yardım yağdı
67 saat sonra kurtarıldılar 67 saat sonra kurtarıldılar
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...