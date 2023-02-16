Mehmetçik halkın her türlü derdine derman oluyor

Karlı dağları aşan Mehmetçik, halkımızın barınma ve gıda ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Deprem bölgesinde asker, polis ve jandarma halkımızın derdine derman oluyor.

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Mehmetçik deprem bölgelerindeki illerimizde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Asker, polis ve jandarma birimlerimiz halkımızın derdine derman olmak için üstün gayret gösteriyor.

Malatya’da enkaz altında çok sayıda kişiyi kurtaran mavi bereli komandolar bu kez çadırları ziyaret etti. Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komandolar, çocuklarla buluştu. Asker ağabeyleri depremzede çocuklara mont, atkı, bere ve bot getirdi. Çocukların saflığı, Mehmetçiğinde engin gönlü buz gibi olan havayı ısıttı.

Nurhak Dağları’nın eteklerinde… Cemselerden inen askerler önce karların arasına Kızılay ve AFAD çadırlarını kurdu. Ardından o çadırların içine yaşam malzemeleri yerleştirildi.

Kütükleri kırdılar, sobaları yaktılar. Çadırların içi ısındı. Mehmetçik bütün çadırlara depremzedelere yemen servisi yaptı.

Kahramanmaraş’ta askeri hekimler de görev başında. Milli Savunma Bakanlığı’nın Necip Fazıl Devlet Hastanesi bahçesine 19 konteyner ve 21 çadırdan oluşan Seyyar Sahra Hastanesi 3. günden bu yana hizmet veriyor.

Mehmetçik Hatay Belen’de de gönüllülerle birlikte Kızılay çadırlarını kurdu. Çadır kentin ihtiyaçları ordu-millet ele ele karşılandı.

Asayiş görevi yürüten asker, polis ve jandarma ekipleri İskenderun’da devriye atıyor, enkazlarda nöbet tutuyor ve caddeler çevirme faaliyeti yürütüyor.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay Serinyol kışlasındaki lojistik üssünde incelemeler yaptı. Bakan Akar'ın 8'inci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Mete'den brifing aldı.

2 bin 723 Mehmetçikin görev yaptığı Hatay merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 11 mutfağında 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor. Askeri 3 seyyar fırında da günlük 15 bin ekmek üretiliyor.

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