Dünyanın en derinlerinden: Binlerce yıllık sır ortaya çıktı!

Bilim insanları Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında "Taam ja" adı verilen dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.