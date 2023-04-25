Dünyanın en derinlerinden: Binlerce yıllık sır ortaya çıktı!
Bilim insanları dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfetti. Yeni keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.
Bilim insanları Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında "Taam ja" adı verilen dünyanın en derin ikinci mavi deliğini keşfettiklerini duyurdu. Yeni keşif, düşük oksijenli ortama adapte olmuş canlıların sırlarını ortaya çıkardı ve binlerce yıl önce yaşamın nasıl olduğuna dair bir bakış açısı sundu.
Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında bir grup bilim insanı, Güney Çin Denizi'ndeki Ejderha Deliği'nden sonra dünyanın bilinen en derin ikinci mavi deliğini keşfetti. Mavi deliğe, Maya dilinde "derin su" anlamına gelen "Taam ja" adı verildi.
275 METRE DERİNLİĞE SAHİP
Frontiers In Marine adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın yazarları, Chetumal Körfezi'nde yer alan Taam ja’nın yaklaşık 275 metrelik bir derinliğe ve 45 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirtti.
Diğer taraftan, araştırmacılar mavi deliklerin okyanus tabanına oyulmuş antik kireçtaşı mağaralarına ev sahipliği yaptığını açıkladı.