Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

Mersin merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, Antalya ve Mardin illerinde yasa dışı bahisle ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlenen operasyon sonucunda 20 şüpheli yakalandı.

Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital cihaz, bir pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, banka kartları, 40 uyuşturucu hap, 17 cep telefonu, 208 bin 520 TL, 14 bin 600 dolar ve 150 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet birimlerine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Mersin yasa dışı bahis
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