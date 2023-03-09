Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı ve soğuk hava dalgası geliyor!
Meteoroloji'den ve uzman isimlerden hava durumlarına ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Önümüzdeki günlerde kar yağışı ve soğuk hava dalgası geleceğinin uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, kar ve yağmur yeniden etkisini gösterecek.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile İskenderun Körfezinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
İKLİM BİLİMCİ OKAN BOZYURT'TAN AÇIKLAMA
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda son dakika hava durumu bilgilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: