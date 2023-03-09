Meteoroloji gün verdi: Kar yağışı ve soğuk hava dalgası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre, kar ve yağmur yeniden etkisini gösterecek.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.