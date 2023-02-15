Meteoroloji il il uyardı! Yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ülke bütünün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genel olarak kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Karadeniz bölge bütününde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması da tahminler arasında.