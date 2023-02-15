Meteoroloji il il uyardı! Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Ayrıca 16 ile kar yağışı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ülke bütünün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genel olarak kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Karadeniz bölge bütününde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması da tahminler arasında.
KARADENİZ
Yağışların, Karadeniz bölge bütününde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de bölge bölge yoğun kar şeklinde olması tahmin edildiği için ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
BUZLANMA VE SİS BEKLENİYOR
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge bölge pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİK BEKLENMİYOR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.