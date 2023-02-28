Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

• Yurdun iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu,

• Marmara, (Muğla hariç) Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı,

• Batı Karadeniz ve Çorum çevreleri ile Isparta'nın kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı,

• Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.