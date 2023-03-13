Meteoroloji ve AFAD'dan fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir, Yozgat çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 12-18 Mart tarihleri arasında, önümüzdeki hafta sıcaklıkların yağışla birlikte azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey, iç ve batı bölgelerde kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor. AFAD, İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

BATI AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Batı Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın Sütçüler, Burdur'un Bucak ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.