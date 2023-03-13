Meteoroloji ve AFAD'dan fırtına uyarısı
Meteoroloji tarafından alınan bilgilere göre; yurdumuz bugünden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışların özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde şiddetli olacağı belirtiliyor. Fırtınanın hızının ise saatte 90 km'yi bulacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir, Yozgat çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 12-18 Mart tarihleri arasında, önümüzdeki hafta sıcaklıkların yağışla birlikte azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK
Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey, iç ve batı bölgelerde kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor. AFAD, İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.
BATI AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Batı Akdeniz'de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın Sütçüler, Burdur'un Bucak ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.