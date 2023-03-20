Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

YAĞMUR VE SAĞANAK UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu akşam (19.03.2023 Pazar) saatlerinden itibaren Pazartesi günü Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı) kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.