Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda, fırtına, kuvvetli sağanak ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiğine karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre; Rüzgarın, yarın (Pazartesi) günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in batısında kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinde batısında, Salı günü (21.03.2023) günün ilk saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
YAĞMUR VE SAĞANAK UYARISI
Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu akşam (19.03.2023 Pazar) saatlerinden itibaren Pazartesi günü Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusunda (Terme, Çarşamba ve Salıpazarı) kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü