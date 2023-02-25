Meteoroloji'den 2 bölgeye fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika uyarısında bulundu. Uyarıya göre, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Marmara'nın batısında Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ile Balıkesir'in kuzey ve batısında, yarın sabah saatlerinden sonra ise kıyı Ege'de İzmir, Aydın ve Muğla'nın batı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı tahmin ediliyor.
SOBA ZEHİRLENMESİNE DİKKAT UYARISI
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.