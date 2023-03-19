Meteoroloji'den o illere alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken 15 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

# meteoroloji # Meteoroloji Genel Müdürlüğü # Meteorolojik Uyarı # yağmur sağanak meteoroloji # meteoroloji hava durumu # Meteorolojik tahmin # meteoroloji uyarı
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den o illere alarm! - Resim: 1 1 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika hava durumu raporunda, 15 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

Meteoroloji'den o illere alarm! - Resim: 2 2 7

ADIYAMAN

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

BATMAN

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den o illere alarm! - Resim: 3 3 7

DİYARBAKIR

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

ELAZIĞ

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den o illere alarm! - Resim: 4 4 7

GAZİANTEP

Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.

HAKKARİ

Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.