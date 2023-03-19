Meteoroloji'den o illere alarm!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken 15 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yapıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika hava durumu raporunda, 15 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...
ADIYAMAN
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
BATMAN
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
DİYARBAKIR
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
ELAZIĞ
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
GAZİANTEP
Turuncu kod uyarısı / Kuvvetli yağış bekleniyor.
HAKKARİ
Sarı kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.