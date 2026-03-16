Mevsim geçişinde dikkat edilmesi gerekenler

Yalancı güneşe dikkat: kıştan bahara sağlıklı geçişin rehberi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:
"Hava ısındı" deyip ceketi evde bırakanlar dikkat! İşte martın aldatıcı ayazından korunmanın ve bağışıklığı diri tutmanın yolları...

Kıştan çıkıp baharın eşiğine adım attığımız Mart ayında, hava sıcaklıklarındaki ani değişimler hastalıkları beraberinde getiriyor. 

Uzmanlar, gün içindeki yüksek ısı farklarına karşı uyarıyor

Takvimler Mart ayının ortasını gösterirken, Türkiye genelinde kışın sert etkileri ile baharın ilk sıcakları arasında bir geçiş yaşanıyor.

Bir yanda parlayan güneş, diğer yanda aniden bastıran soğuk hava dalgaları, özellikle bağışıklık sistemi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

"SOĞAN KABUĞU" YÖNTEMİ HAYAT KURTARIR

Mart ayı, sabah saatlerinde kış ayazını, öğle saatlerinde ise bahar sıcaklığını yaşatır.

Bu dönemde tek bir kalın palto giymek yerine, sıcaklığa göre çıkarılabilecek ince katmanlardan oluşan "soğan kabuğu" giyim tarzı en güvenli yoldur.

Terlemeyi önleyen ve ısıyı dengeleyen bu yöntem, vücudun ani ısı şoklarına karşı savunmasız kalmasını engeller.

MART MUTFAĞI: KIŞIN SONU, BAHARIN BAŞI

Vücut direncinin en düşük olduğu bu geçiş döneminde beslenme, adeta bir kalkan görevi görür.

Kıştan Kalanlar: Bağışıklık için brokoli, karnabahar ve pırasa gibi kış sebzelerini tüketmeye devam edin.

Baharın Müjdecileri: Taze sarımsak ve soğan gibi doğal antibiyotikleri sofranızdan eksik etmeyin.

Sıvı Dengesi: Soğuklar tam geçmediği için susuzluk hissi az olabilir; ancak metabolizmanın bahara hazırlanması için günlük su tüketimini artırmak şarttır.

EV İÇİ ISI DENGESİNE DİKKAT

"Hava ısındı" yanılgısıyla ısıtma sistemlerini aniden kapatmak veya pencereleri uzun süre açık bırakmak, Mart ayının en büyük hatalarındandır

Ev içi sıcaklığın 20-22 derece bandında sabit tutulması, üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı en önemli bariyerdir.

UYKU VE D VİTAMİNİ DENGESİ

Mart ayı ile birlikte gün ışığından yararlanma süresi artıyor. Bulutlu havalarda bile öğle saatlerinde yapılacak 15 dakikalık yürüyüşler, kış boyu boşalan D vitamini depolarını doldurmaya başlamak için kritik öneme sahiptir.

Düzenli uyku ise Mart’ın o meşhur "sersemlik" halini (bahar yorgunluğunun öncülü) atlatmanıza yardımcı olur.

LODOS VE SİNÜZİT TEHLİKESİNE DİKKAT

Mart ayı Lodos’un en etkili olduğu dönemlerden biridir. Güneyden esen bu ılık ama sinsi rüzgar, basınç değişikliği nedeniyle şiddetli migren ve sinüzit ataklarını tetikleyebilir.

Lodoslu havalarda baş bölgesini korumak, rüzgara doğrudan maruz kalmamak ve akşam saatlerinde saçlar nemliyken dışarı çıkmamak hayati önem taşır.

ZEMİN NEMİNE VE AYAK SAĞLIĞINA DİKKAT

Güneşin parlamasıyla birlikte kışlık botları rafa kaldırmak için henüz çok erken. Toprağın ve asfaltın kıştan kalan nemini koruduğu Mart ayında, ince tabanlı ayakkabılar ayakların üşümesine ve buna bağlı olarak böbrek ve eklem ağrılarına yol açabilir.

"Ayağını sıcak tut, başını serin" düsturunu unutmayın. Su geçirmeyen ancak nefes alan ara mevsim ayakkabılarını tercih edin.

KIŞIN YORGUNLUĞUNU ZİNCİRLE KIRIN: ÇİNKO VE MAGNEZYUM

Vücut, kıştan bahara geçerken büyük bir enerji harcar. Bu "vites değişimi" sırasında sadece C vitamini yeterli olmayabilir.

Magnezyum: Mart ayındaki o meşhur kas ağrılarını ve halsizliği önlemek için badem, ceviz ve ıspanak gibi magnezyum zengini besinlere ağırlık verin.

Çinko: Bağışıklığın en önemli muhafızı olan çinko için tam tahıllar ve baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin.

mevsim geçişi