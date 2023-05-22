Bakan Özer açıkladı: Yeni öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, son olarak yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atamasının olup olmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, yeni öğretmen ataması yapılacak mı?