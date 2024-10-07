Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Uyurken paranız çekilebilir, hesabınız boşaltılabilir

İnternet üzerinden alışveriş yapanlar dolandırıcıların tuzağına düşebilir. Geceleri uykudayken hesaplarına giriyorlar, adların haberleri olmadan kredi çekiyorlar...

Mobil bankacılık hizmeti kullanan, kart bilgilerini çeşitli uygulamalar veya telefona kaydedenler kendilerini dolandırıcıların oltama yönteminde bulabilirler.

Hastane, kafe gibi yerlerde kullanılan ortak wifi, mobil bankacılık işlemleri yapmanın risklerini de bulunduruyor.

Uzmanlar kişilerin haberi olmadan hesabından para transferi yapılması veya kredi çekilmesi gibi durumlarda sorumluluğun bankalarda olduğunu söylüyor.

Peki vatandaş, banka bilgilerini güvende tutmak için ne yapmalı? Nasıl önlem almalı?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Bankacılık uygulamalarını hedef alan çok sayıda yazılım bulunuyor. Özellikle mağaza dışında indirilen uygulamalar cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar doğrudan banka bilgilerini hedef alıyorlar. Birçok internet tarayıcı kullanıyoruz. İnternet tarayıcı bunları kaydediyor ve çalıp birçok kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. Tüm bunların yanında yine bankalardan kaynaklanan zafiyetler kredi kartına erişim sağlıyor. Bankalar KVKKK kurumlarına bilgi vermeleri gerekiyor. Vatandaşları da bilgilendirmeleri gerekiyor. Burada vatandaşın dikkat etmesi gereken en önemli konu mağazaların dışında kesinlikle uygulama indirilmemesi. O uygulalara hackerler tarafından uzaktan erişim sağlanıyor. Kriminal saat olarak saat 2 ile 5 arasında dolandırıcılar devreye giriyor." dedi.