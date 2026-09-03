Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu

Küresel seyahat yayını Brooklyn Of, dünya genelinde 155 şehri kapsayan araştırmasında İstanbul'un en havalı semti olarak Kadıköy'e bağlı Yeldeğirmeni'ni belirledi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 1

Dünya çapındaki mahalleleri inceleyen rehber, büyük zincir mağazalardan ve sponsorlu içeriklerden tamamen bağımsız bir şekilde oluşturuldu.

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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 2

Seçim sürecinde doğrudan yerel araştırmalar yapılırken, bölgede sosyal açıdan etkili olan kişilerin görüşleri temel alındı.

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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 3

Değerlendirme sürecinde İstanbul'dan Moda, Balat ve Karaköy gibi tanınmış noktalar da listeye girdi. Brooklyn Of kurucusu Per Stenius, süreci açıklarken Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısına, Balat'ın tarihi dokusuna, Karaköy'ün ise lüks mekanlarına vurgu yaptı.

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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 4

Stenius, zirvenin Yeldeğirmeni'ne verilme nedenini ise tüm bu farklı şehir unsurlarını bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü olarak açıkladı.

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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 5

Gençlerin yoğun olarak vakit geçirdiği bölge, bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındırıyor. Bu geniş çaplı sokak sanatı eserleri, mahalleyi İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından birine dönüştürüyor.

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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 6

Havadan drone ile görüntülenen ve son yıllarda belirgin bir fiziksel ile kültürel değişim geçiren bölgenin mevcut durumu, mahalle esnafı tarafından da değerlendirildi.

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Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu - Resim: 7

Bölge işletmecilerinden Tayfun Parlar, mahalledeki gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu"

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