Moda, Balat, Karaköy... Hepsini geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti belli oldu
Küresel seyahat yayını Brooklyn Of, dünya genelinde 155 şehri kapsayan araştırmasında İstanbul'un en havalı semti olarak Kadıköy'e bağlı Yeldeğirmeni'ni belirledi.
Dünya çapındaki mahalleleri inceleyen rehber, büyük zincir mağazalardan ve sponsorlu içeriklerden tamamen bağımsız bir şekilde oluşturuldu.
Seçim sürecinde doğrudan yerel araştırmalar yapılırken, bölgede sosyal açıdan etkili olan kişilerin görüşleri temel alındı.
Değerlendirme sürecinde İstanbul'dan Moda, Balat ve Karaköy gibi tanınmış noktalar da listeye girdi. Brooklyn Of kurucusu Per Stenius, süreci açıklarken Moda'nın yeşil ve oturmuş yapısına, Balat'ın tarihi dokusuna, Karaköy'ün ise lüks mekanlarına vurgu yaptı.
Stenius, zirvenin Yeldeğirmeni'ne verilme nedenini ise tüm bu farklı şehir unsurlarını bir araya getiren bağımsız mahalle kültürü olarak açıkladı.
Gençlerin yoğun olarak vakit geçirdiği bölge, bünyesinde 60'tan fazla büyük ölçekli duvar resmi (mural) barındırıyor. Bu geniş çaplı sokak sanatı eserleri, mahalleyi İstanbul'un önemli açık hava sanat alanlarından birine dönüştürüyor.
Havadan drone ile görüntülenen ve son yıllarda belirgin bir fiziksel ile kültürel değişim geçiren bölgenin mevcut durumu, mahalle esnafı tarafından da değerlendirildi.
Bölge işletmecilerinden Tayfun Parlar, mahalledeki gelişmeleri şu sözlerle aktardı:
"Mahallemizde tabii ki birçok değişimler oldu. Çok eski ve tarihi bir yer. Yapılan birtakım şeyler mahallemiz için iyi oldu"