12 Nisan Şans Topunda kazananlar
Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları 12 Nisan 2023 çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Haftanın iki günü gerçekleşen şans oyununda bugün Çarşamba çekilişi yer alıyor. Şans Topu sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı.
Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar heyecan yaratıyor. 34 sayı arasından 6 şanslı numarayı seçen büyük ikramiyenin kapısını aralıyor. Şans Topu sonuçları 12 Nisan 2023 çekilişi canlı yayın ekranında yerini aldı. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyunu bilet sahiplerinin gündeminde. İşte, MPİ Şans Topu sorgulama ekranı…
ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.
Sen Seç! Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş: Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal: Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
NASIL OYNANIR?
Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 2 TL! Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir; Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin. Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.