MP TV CANLI İZLE | 2 Nisan Şans Topu sonuçları
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Biletlerini alan vatandaşlar, "2 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2 Nisan 2023 Pazar Şans Topu sonuçları" sorusuna yanıt arıyor.
Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.
Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
MPİ Şans Topu'nda çekilişi devam ediyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ödülün kazananı olacak. Şans Topu'nu takip edenler "Şans Topu sonuçları canlı izle, Şans Topu sonuçları sorgulama" şeklinde internette araştırmalara başladı. Çekiliş ise canlı yayında düzenlenecek.
Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Her hafta iki gün yapılan Şans Topu çekilişi, bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Sonuçlar noter huzurunda açıklanacak ve kazanan numaralar böylece belli olacak. Peki, 2 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 2 TL! Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.
Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.