MP TV CANLI İZLE | 26 Mart Şans Topu sonuçları

Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.

Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

MPİ Şans Topu'nda çekilişi devam ediyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ödülün kazananı olacak. Şans Topu'nu takip edenler "Şans Topu sonuçları canlı izle, Şans Topu sonuçları sorgulama" şeklinde internette araştırmalara başladı. Çekiliş ise canlı yayında düzenlenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Her hafta iki gün yapılan Şans Topu çekilişi, bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Sonuçlar noter huzurunda açıklanacak ve kazanan numaralar böylece belli olacak. Peki, 26 Mart 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?