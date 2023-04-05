MP TV CANLI İZLE | 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, 5 Nisan Çarşamba akşamı yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Büyük ikramiyenin 148 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "5 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...