MP TV CANLI İZLE | 5 Nisan Şans Topu sonuçları
Şans Topu çekilişi bu akşam yapılıyor! Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. 5 Nisan Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye ne kadar?
Şans Topu çekilişi haftanın iki günü olmak üzere çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşiyor.
Şans Topu çekilişine katılarak şansını denemek isteyen vatandaşlar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
MPİ Şans Topu'nda çekilişi devam ediyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ödülün kazananı olacak. Şans Topu'nu takip edenler "Şans Topu sonuçları canlı izle, Şans Topu sonuçları sorgulama" şeklinde internette araştırmalara başladı. Çekiliş ise canlı yayında düzenlenecek.
Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Her hafta iki gün yapılan Şans Topu çekilişi, bugün saatler 20.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Sonuçlar noter huzurunda açıklanacak ve kazanan numaralar böylece belli olacak. Peki, 5 Nisan 2023 Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sisal Şans'ın kazandıran oyunlarından olan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen günün büyük ödülünün kazananı oluyor. Çekiliş de canlı olarak aktarılıyor. 5 Nisan Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama...
Kazandıran oyun Şans Topu'nda çarşamba günü çekilişi saat 20:00'de yapılıyor. Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayımlanıyor.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Şans Topu kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Şans Topu oynamak için 34 sayıdan 6 şanslı numara seçerek kolonunu oluşturman yeterli! Tek kolon ücreti 2 TL! Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.
ŞANS TOPU KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Şans Topu tek kolon fiyatı 4 TL’dir.