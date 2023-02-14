2023 MSÜ sınavı ertelendi mi?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketi dolayısı ile ileri bir tarihe ertelendi.
Mart ayında yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi sınavı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
MSÜ ERTELENDİ Mİ?
Milli Savunma Bakanlığı, 2023 MSÜ sınavının belirlenen yeni tarihini duyurdu. Açıklamada ise ''2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ERTELEME DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.