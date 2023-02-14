2023 MSÜ sınavı ertelendi mi?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem felaketi dolayısı ile ileri bir tarihe ertelendi.

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2023 MSÜ sınavı ertelendi mi? - Resim: 1 1 3

Mart ayında yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi sınavı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

2023 MSÜ sınavı ertelendi mi? - Resim: 2 2 3

MSÜ ERTELENDİ Mİ? 

Milli Savunma Bakanlığı, 2023 MSÜ sınavının belirlenen yeni tarihini duyurdu. Açıklamada ise ''2023 Yılı Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Sınav Tarihi ÖSYM Başkanlığı tarafından 02 Nisan 2023 olarak değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2023 MSÜ sınavı ertelendi mi? - Resim: 3 3 3

ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN ERTELEME DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.