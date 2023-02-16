MTA Türkiye'nin diri fay haritasını yayınladı
Diri fay haritaları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Türkiye'nin diri fay haritası yayınlandı. Yayınlanan listeye göre, 5,5 ve üzerinden deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
MTA diri fay hattı sorgulama, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından gündeme geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESIR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BINGÖL,
DENIZLI,
ESKIŞEHIR,
ERZINCAN,
ERZURUM,
HAKKARI,
HATAY,
İZMIR,
KAHRAMANMARAŞ,
MANISA,
MUĞLA,
KOCAELI