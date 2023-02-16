MTA Türkiye'nin diri fay haritasını yayınladı

MTA diri fay hattı sorgulama, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından gündeme geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'na göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.