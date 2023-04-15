Türkiye Ralli Şampiyonas, Petrol Ofisi Maxima 2023, Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada heyecan, Bodrum'da başlayacak.Bodrum Belediye Meydanı'nda 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı.