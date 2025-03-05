Muzları çöpe atmaya son! 15 gün boyunca taptaze kalıyor
Muzlarınız birkaç gün içinde kararıyor mu? Bu basit yöntemle 15 gün boyunca tazeliğini koruyabilirsiniz!
Sofraların en sevilen meyvelerinden biri olan muz, tatlı aroması ve besleyici yapısıyla birçok kişinin favorisi. Ancak muzların hızla olgunlaşıp bozulması, çoğu zaman israf edilmesine neden oluyor. Peki, muzlarınızı 15 gün boyunca ilk günkü gibi taze tutabileceğinizi söylesek?
Bildiğiniz gibi muzların saplarını streç filme sarmak, onları daha uzun süre taze tutmak için yaygın bir yöntem.
Ancak uzmanlar, streç filmden bile etkili olan basit bir formül keşfetti: Bir kase su!
Uzmanlar, muzları daha uzun süre taze tutmak için küçük ama etkili bir püf noktası paylaşıyor. Tek yapmanız gereken, bir kase suyun içine muzların saplarını bırakmak.
İngiliz Express Gazetesi'nin aktardığına göre bu yöntemle muzlar tam 10 ila 14 gün boyunca tazeliğini koruyor. Oysa muzlar, normalde meyve kâsesinde veya askıda bekletildiğinde yalnızca 3-4 gün içinde karararak bozulmaya başlıyor.
Ekonomim'e göre, sosyal medyada hayat tüyoları paylaşan TikTok içerik üreticisi Dustin Hadley, bu yöntemi bizzat denedi ve sonuçlarını yarım milyondan fazla takipçisiyle paylaştı.
Hadley, 12 gün boyunca su dolu bir kase içinde beklettiği muzların hâlâ taptaze olduğunu söyledi.
Bu yöntem, özellikle henüz tam olgunlaşmamış yeşil muzlar için oldukça etkili. Muzlarınızın uzun süre taze kalmasını istiyorsanız, onları su dolu bir kaseye yerleştirerek 15 güne kadar dayanmasını sağlayabilirsiniz!