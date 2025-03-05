Muzları çöpe atmaya son! 15 gün boyunca taptaze kalıyor

Sofraların en sevilen meyvelerinden biri olan muz, tatlı aroması ve besleyici yapısıyla birçok kişinin favorisi. Ancak muzların hızla olgunlaşıp bozulması, çoğu zaman israf edilmesine neden oluyor. Peki, muzlarınızı 15 gün boyunca ilk günkü gibi taze tutabileceğinizi söylesek?