Naz City Hotel Taksim ile sanat, sağlık ve sürdürülebilirlikte yeni bir dönem

Naz City Hotel Taksim, Beyoğlu’ndaki stratejik konumuyla hem Dolapdere’ye hem de İstanbul’un turizm kimliğine değer katmaya devam ediyor. 2024 yılını yüzde 91 doluluk oranıyla tamamlayan otel, sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam odaklı hizmet anlayışının başarısını ortaya koyuyor.

Önde gelen şehir otellerinin mimarlığını üstlenen Metex Design’ dan Sinan Kafadar’ın imzasıyla ve Regnum İnşaatın son teknolojik inşaat teknikleri uygulanarak da deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde 2015 yılında hayata geçirilen Naz City Hotel Taksim, İstanbul’un dönüşen bölgesi Dolapdere’de şehir otelciliğinde bir ilki temsil ediyor. Mimarisiyle dikkat çeken otel, wellness konsepti, sürdürülebilir hizmet anlayışı ve sanata verdiği önemle hem bölgenin cazibesini artırıyor hem de turizmde fark yaratıyor.

Düzenlenen basın toplantısında turizm ve ekonomi editörleri ile bir araya gelen, Naz City Hotel Taksim Genel Müdürü Emirhan Özyardımcı, otelin sürdürülebilirlik vizyonu, sağlıklı yaşam konsepti ve Dolapdere’nin dönüşümüne katkılarını anlattı. Bölgenin sanat ve kültür merkezi olma yolculuğunda kritik bir rol üstlenen otel, İstanbul’un turizm trendlerine yön vermeyi sürdürüyor. Özyardımcı, 2024 yılını tamamlamaya 1 ay kala, 21.000 turist ağırladıklarını; bunun yüzde 15 inin yerli, kalan sayısının yabancı turist olduğunu, talebin özellikle Rusya, Almanya, Fransa, Polonya ve Amerikadan geldiğini söyledi.



Dolapdere’de Sanat, Sağlık ve Turizm İç İçe

Dolapdere’nin dönüşümüne öncülük eden Naz City Hotel, misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı deneyimlerle İstanbul’daki şehir otelleri arasında öne çıkıyor.

Naz City Hotel Taksim’in konumu, yalnızca şehrin turistik bölgelerine yakın olmakla kalmıyor; aynı zamanda Pilevneli Galeri, Arter ve Drimart gibi prestijli sanat merkezlerine yürüme mesafesinde yer alıyor. Bölgenin kültürel cazibesine katkı sunan otel, bu özelliğiyle bölgeye gelen misafirler için sanatsal bir mola noktası sunuyor.



Sağlık Turizminde Konaklama Alanına Katkısı

Naz City Hotel Taksim, medikal turizm alanında da önemli bir merkez konumunda. Medikal firmalar ve sağlık kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri sayesinde konaklamanın yüzde 35’i medikal turizm için geliyor. Tedavi için İstanbul’a gelen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası konaklama süreçlerinde Naz City Hotel Taksim’ in profesyonel ve tecrübeli ekibi, misafirlere özel hizmetler ile destekler sunarak, hastaların iyileşme sürecini kolaylaştırırken aynı zamanda onlara güvenli ve rahat bir ortam sunuyor. Bu sayede hem misafir memnuniyetinin artması hem de iş birliği yapmış olduğu medikal firmaların da tercih sebebi olmasını sağlayarak, sağlık turizminin konaklama alanının da gelişmesine katkıda bulunuyor.



Hamamcılık Geleneğinin Yaşatılması

Naz City Hotel Taksim, wellness otel anlayışını, dede mesleği olan hamamcılık ve han geleneğiyle harmanlayarak, yenilikçi bir şekilde ele alıyor. Misafirlerine sunduğu alkolsüz konsept, özel tasarlanmış sağlıklı menüler ve spa hizmetleri ile fark yaratıyor. Özenle tasarlanmış spa bölümünde ise alanında başarılı ve yetkin masözler eşliğinde sunulan masajlar, profesyonel spa terapileri ve otelin şık ıslak alanları, misafirlerin fiziksel ve ruhsal yenilenmesine olanak tanıyor.



Sürdürülebilir Turizm Anlayışı

Naz City Hotel Taksim, yerel kalkınmayı desteklemek ve çevreye duyarlı bir işletme olmak için sürdürülebilirlik ilkelerini tüm süreçlerine entegre ediyor. Misafirlerine sunduğu ikramlarda yerel üreticilerden tedarik edilen ürünleri tercih yaparak kendi kuruyemiş, lokum ve kahve markası olan Mr. Cavit markasını kurarak hem bölge ekonomisini desteklenmesini hem de çevresel sürdürülebilirliği teşvik ederek, yerel kalkınmayı da güçlendiriyor.

Otelde kullanılan enerji tasarruflu sistemler ve geri dönüşüm programları ile de, sürdürülebilirlik çalışmalarının da temel taşlarını oluşturuyor.



En İyi Butik Otel Ödülü

Ekim ayında İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Seven Stars ödül töreninde “En İyi Butik Otel” ödülünü kazanan Naz City Hotel Taksim, 2024 yılında yüzde 91’i bulan doluluk oranlarıyla öne çıktı. Özellikle Avrupa’dan gelen turistlerin tercih ettiği otel, bölgedeki turizm hareketliliğine önemli ölçüde katkıda bulundu.



İklim Değişikliği Turizm Sezonunu Kaydırdı

İklim değişikliğinin İstanbul’da turizm sektörünü olumsuz etkilediğini söyleyen Özyardımcı, “Artan sıcaklar geçtiğimiz yaz döneminde turistlerin yaz döneminde gezilerek görülmesi gereken İstanbul şehir tatillerini ertelemelerine neden oldu. Bu yaz, daha önceki yıllarda temmuz ayında yaşadığımız doluluğu ekim – kasım ayında yaşadık. Yazın İstanbul’da doluluk oranı yüzde 70’lerdeyken, ekim – kasım ayında yüzde 90’ları gördüğünü’’ belirtti



2025 Yılı Turizmde Parlak Geçecek

2025 yılı hedeflerine de değinen Genel Müdür Emirhan Özyardımcı, pandemi sonrası toparlanmanın ardından Türkiye’nin turizmde yeni bir yükseliş dönemi yaşayacağını ifade etti. İstanbul’daki doluluk oranlarının artışı ve medikal turizmin büyümesiyle bu başarının devam edeceğini belirtti. Eylül, Ekim ve Kasım aylarının şehir otelleri için en verimli dönem haline geldiğini belirten otel yönetimi, kendi hedeflerinin ise, 2024 yılında gerçekleşen gecelemenin üzerinde bir performans sergileyerek öngörülen grafiklerin de ötesine geçmek olduğunu belirtti.

Misafirlerine sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayan Naz City Hotel Taksim, şehir otelciliğinde yepyeni bir standart belirliyor.