Neden iş makinesi izliyoruz? İşte cevabı

İş makinesi ve inşaat izleme tutkusu Türk halkı olarak sevdiğimiz bir aktivite. Peki, hiç düşündünüz mü, neden inşaat makinesi izlemeyi çok seviyoruz? Prof. Dr. Sinan Canan bu soruya cevap vermiş. Peki neden inşaat makinesi izliyoruz?

Neden iş makinesi izliyoruz? İşte cevabı
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Türk toplumu olarak en hoşlandığımız etkinliklerden biri, inşaat makinelerini izlemektir. Adeta büyülenmiş gibi saatlerce takip edebildiğimiz ve keyif aldığımız bir fenomen haline gelmiştir inşaat makinelerini seyretmek. Peki, hiç düşündünüz mü, neden inşaat makinelerini izlemeyi bu kadar çok seviyoruz? Bu sorunun yanıtını Prof. Dr. Sinan Canan ortaya koymuş durumda.

HERKES KEYİF ALIYOR

Psikoloji ve nöroloji alanlarında çalışmalarıyla ülkemizin kıymetli bilim insanlarından olan Prof. Dr. Sinan Canan ilginç bir açıklama getirmiş bu duruma. İnşaat makinesini izlerken aslında kendimizi izliyoruz.

Sinan Canan şunları belirtiyor:

- İnşaat makinelerinde aslında bir nevi kendimizi görüyoruz. Öğrenirken izleyerek, bakarak öğrenme güdülerimiz devreye giriyor, bu durumda da bu refleks harekete geçiyor. İnşaat makinesinin hareketlerini yaparken kendimizi makinenin yerine koyuyoruz. Onun gibi güçlü olma isteğimiz ortaya çıkıyor. Ayrıca güç gösterisi yapabileceğimiz bir zamanda oradaki hareketi kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Filmlerde gördüğümüz sahneler gibi. Biz o sahneleri yapamasak bile izlerken kendimizi onun yerine koyup, kendimizi kahraman sanmamız gibi bir durum.

 Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/molatik/galeri/neden-insaat-makinesi-izliyoruz-88705/5

# inşaat
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