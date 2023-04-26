Neden soğan doğramak ağlatıyor? Sırrı çözüldü

Milliyet'in yaptığı araştırmaya göre, ABD' de bir üniversitede yapılan araştırmalar sonucu bilim adamları doğal bir ortamda yetişen bu bitkinin her canlı gibi kendini böceklerden ve mikroplardan korumak için bir savunma mekanizması geliştirdiğini açıkladı.

Bu savunma mekanizması sonucu çeşitli enzimler salgılayan soğanın bu enzimleri bir tür gaza dönüştürerek gözlerimizi yaşartıp boğazımızı yaktığı ortaya çıktı.