O bakanlıktan 18 bin 305 personel alımı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, başvuru tarihleri, başvuru şartları ve kadro branş dağılımı gündemi meşgul etmeye başladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı tarafından 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından, konuya ilişkin aramalar sıklaştı.
Peki, "Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kadro branş dağılımı belli oldu mu?"
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bekir Bozdağ, şu bilgileri paylaştı:
- Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir.
• Personel alımına ilişkin ilan henüz yayınlanmadı. İlan yayınlandıktan sonra başvuru detayları netlik kazanacak.
PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
Geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şöyleydi:
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuya ilişkin şöyle aktardı:
- Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz.