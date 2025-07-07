O ilaçlarda yasaklı madde çıktı

Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle “İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri” başlıklı bir araştırma başlattı. Çalışma kapsamında internet üzerinden temin edilen zayıflama ürünleri laboratuvar ortamında detaylı şekilde incelendi. İnceleme sonucunda, 11 farklı ürünün 3’ünde kalp hastalıklarına yol açabildiği için birçok ülkede yasaklanan ‘sibutramin’ etken maddesi tespit edildi.



Araştırmanın bulgularını kamuoyuyla paylaşan Prof. Dr. Ahmet Aydın, zayıflama ürünleri konusunda ciddi bir bilgi kirliliği bulunduğuna dikkat çekerek, “Çok sayıda insanın bu ürünler nedeniyle sağlığını kaybettiğini gerek tıbbi yayınlardan gerekse haberlerden biliyoruz. İncelediğimiz ürünleri seçerken en önemli kriterimiz internetten satın alınmış olmalarıydı. Çünkü en büyük potansiyel risk, bu şekilde temin edilen ürünlerde bulunuyor. Güvenilirlikleri her zaman sorgulanabilir durumda” dedi.

Prof. Dr. Aydın, analiz sürecinde yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yöntemi kullandıklarını belirtti. Araştırmanın teknik detaylarını şu sözlerle anlattı:

“Ürünlerin içinde sibutramin olup olmadığını tespit etmek istedik. Çünkü bu madde, zayıflama ilaçlarında en sık karşılaşılan yasaklı içeriklerden biri. Öncelikle aldığımız ürünlerde analiz süreci başlattık. Yabancı maddeleri ekstraksiyon yöntemiyle ayırdık, ardından örnekleri çeşitli analiz teknikleriyle laboratuvarda inceledik. Bu süreçte HP-TLC yönteminden faydalandık. Sonuç olarak, analiz ettiğimiz 11 ürünün 3’ünde sibutramin etken maddesine rastladık. Oysa bu ürünler, internet ortamında tamamen bitkisel ve katkı maddesi içermeyen ürünler olarak tanıtılıyordu. Ancak laboratuvar bulguları, bazı ürünlerde bu yasaklı maddenin bulunduğunu net şekilde ortaya koydu.”

