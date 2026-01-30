İller arası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

2026 yarıyıl tatili kapsamında öğretmenlerin mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde tercih işlemleri tamamlandı. Gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin 2026 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı iller arası yer değiştirme sürecinde tercih aşaması sona erdi.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretler kapsamında ön başvurusu onaylanan öğretmenler, belirlenen takvim doğrultusunda tercih işlemlerini tamamladı. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı.

İLLER ARASI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre:

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler,
27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercihlerini yaptı,
Atamalar ise 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirildi.
Ataması yapılan öğretmenlerin, 30 Ocak 2026 itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecekleri bildirildi.

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğretmenler, iller arası mazeret atama sonuçlarını Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmî internet sitesi ve MEBBİS sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.

