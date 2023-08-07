Ona sakın sırrınızı anlatmayın: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı

Gercekgundem.com sitesinde yer alan bir içerikte; En dedikoducu burçlar listesi paylaşıldı. Listenin ilk sırasında ‘’İkizler’’ burcu yer alıyor.



İşte en dedikoducu burçlarla ilgili bilgiler





İkizler

Bilgi sahibi olmayı ve bilgiyi paylaşmayı sever İkizler. Tamam, çabuk sıkılır ama dedikodu dinlemeye bayılır! Dikkat etmiyormuş gibi davranır ama kulakları hep açıktır. Cana yakındır İkizler, diğer insanların hayatlarında neler olup bittiğini konuşmaktan geri duramaz! İkizler genel olarak duygusal bir burç olsa da sır saklama konusunda usta değillerdir. Ağızlarında deyim yerinde asla bakla ıslanmaz. İkizlere sır verirken de dikkat etmenizde fayda var.



Aslan

Bulundukları ortamda ilgi çekmeyi başaran Aslan burcu doğrudan dedikodu yapmaz ama herkes onlarla bir şeyleri konuşmak ister. Dolayısıyla bir şekilde dedikoduya meyilli oluyorlar.



Terazi

İlişkilerde uyum düşkünü olan Teraziler çatışmadan kaçsa da başkaları hakkında bilgi edinmeyi severler. Bu da onları dedikoduya yönlendirir.



Başak

Meraklı ve titiz Başak'ların gıybet alışkanlığı olduğunu söyleyelim! Hem de bunu tatlı tatlı, sakin ve sevimli bir şekilde yapar. Kendilerine gelince çok ketumdur ama konu diğer kişinin sırları olunca kimse onun dedikoducu ağzına engel olamaz. En güncel dedikodular da onlardadır! Başak burcu birine sır verecekseniz dikkatli olun. O sırrı bir çok kişinin ağzından duyabilirsiniz.



Boğa

Hırslı Boğa, dedikoduyu hakimiyet kurmayı istediği alanlarda kullanır. Konumlarını korumak, sahip olduklarını kaybetmemek için ne gerekiyorsa yapar. Kulis çalışmaları da buna dahil! Boğa genel olarak sır saklamayı sevmez. Aslında anlatmanızı da istemez. Anlattığınızda da bu sırrı emin olun saklamayacaklardır .



Balık

Balık, iç dünyasını dışa doğru aktarmak için dedikodu yapar ve konuşurken, düşündüklerini ve hissettiklerini daha iyi deşifre eder. Ayrıca insanlar hakkında kafaları karışırsa, haksızlığa uğrarsa ve incinmiş hissederse dedikodu konusunda dur durak bilmez! Balık burcu çoğu zaman vermiş olduğunuz bir sırrı istemeden de olsa ağzından kaçırabilir. Balık burçlarına karşı da dikkatli olmanızda fayda var.