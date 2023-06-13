Türkiye'de tespit edildi: Batı Karadeniz'de yayılıyor

Prof. Dr. Kefelioğlu, OMÜ Profesör Doktor Salih Doğramacı Memeli Hayvanlar Koleksiyonu'nun, Prof. Dr. Doğramacı'nın 1970'li yıllardan başlayan ve kendisinin de son 35 yıldır Türkiye'den topladığı memeli hayvan örnekleriyle oluşturulmuş bir koleksiyon olduğunu ve çok önemli memeli türlerini barındırdığını söyledi.