Türkiye'de tespit edildi: Batı Karadeniz'de yayılıyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu başkanlığında iki araştırmacının yaptığı çalışma sonucu Türkiye'de köstebek familyasının alt türü tespit edildi.
Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu başkanlığında Slovenya Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli Prof. Dr. Boris Krystufek ile Almanya'da Alexander Koenig Zoolojik Araştırma Müzesi'nde görevli Rainer Hutterer ile Leibniz Hayvan Biyolojik Çeşitliliği Enstitüsü'nde görevli Jonas Astrin, OMÜ Fen Fakültesi'nde Profesör Doktor Salih Doğramacı Memeli Hayvanlar Koleksiyonu'ndaki 200 köstebek üzerinde inceleme yaptı.
Çalışmalar sonucu tespit edilen yeni türe koleksiyonun oluşturulmasına büyük emek veren merhum Prof. Dr. Salih Doğramacı'nın soyadından yola çıkılarak "Talpa levantis dogramacii" adı verildi.
Sahada yapılan gözlemlerde ise tespit edilen köstebek familyasının alt türünün Batı Karadeniz'de yayılış gösterdiği belirlendi.
Prof. Dr. Kefelioğlu, OMÜ Profesör Doktor Salih Doğramacı Memeli Hayvanlar Koleksiyonu'nun, Prof. Dr. Doğramacı'nın 1970'li yıllardan başlayan ve kendisinin de son 35 yıldır Türkiye'den topladığı memeli hayvan örnekleriyle oluşturulmuş bir koleksiyon olduğunu ve çok önemli memeli türlerini barındırdığını söyledi.