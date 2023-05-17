Bu resimde ilk gördüğünüz sizi anlatıyor

Optik illüzyon testlerinde genellikle tek bir fotoğraf karesi içerisinde birden faza nesne ya da objeye yer verilir. Seçtiğimiz objeler kişilik özelliklerimiz ile bağlantılıdır. Bu resimde ilk gözünüze çarpan bir köy mü yoksa bir fil mi?

KÖY

Resme ilk baktığınızda eğer bir fil değil de köy gördüyseniz, daha evcimen ve mücadeleden çekine bir yapınız var demektir. Sizler güç değil mutluluk arayan kişilersiniz. Daha yüksek bir mertebe ya da daha çok imkan yerine daha huzurlu ve aileniz ile geçecek bir hayat sizi tatmin ediyor.

FİL

Resme ilk baktığınızda eğer bir fil görüyorsanız, daha güçlü ve daha kontrolcü bir yapınız var demektir Ancak bir yandan da korumacı bir kişiliğe sahipsiniz. Hayatınızdaki insanları korumak için kendinizi öne atmaktan çekinmeyen bir yapınız var. Huzurdan çok mücadeleyi seven kişiler resme ilk baktıklarında fil görüyorlar.

Kaynak: https://haberglobal.com.tr/yasam/resme-ilk-baktiginda-gordugun-seni-anlatiyor-ilk-dikkatini-ceken-objeye-gore-kisilik-ozelliklerin-250783