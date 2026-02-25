Oruç tutarken spor yapılır mı? İşte Ramazan ayında spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Erkan Konca, Ramazan ayında sağlıklı bireylerin spor yapmaya devam edebileceğini ifade etti. Konca, bu dönemde temel amacın maksimum performansa ulaşmak yerine, vücudun mevcut formunu ve kas kütlesini muhafaza etmek olması gerektiğini belirtti.

İFTAR ÖNCESİ HAFİF TEMPOLU EGZERSİZ ÖNERİSİ

Oruç tutulan süre zarfında yüksek şiddetli antrenmanların performans kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Konca, spor yapmak isteyenlere zamanlama konusunda şu önerilerde bulundu: "Oruç tutarken gün içerisinde yüksek şiddetli antrenmanların performans düşüşüne neden olabileceğini ifade ederek, iftar öncesindeki 30-60 dakikalık sürede hafif tempolu yürüyüş, koşu, pilates ve yoga gibi egzersizlerin tercih edilebileceğini söyledi. Daha yoğun antrenmanların ise iftardan yaklaşık 2 saat sonra yapılmasının daha verimli olacağını belirtti."

KAS KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN BESLENME DENGESİ

Egzersiz programının yanı sıra beslenme düzeninin de sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Konca, özellikle kas kaybının önüne geçmek için protein tüketiminin önemine değindi. Sahurda kompleks karbonhidratların tercih edilmesini öneren Konca, iftarda ise karbonhidrat ve protein dengesinin gözetilmesi gerektiğini aktardı.

Ramazan ayı boyunca uygulanacak antrenman modelinin "koruyucu" bir yapıda olması gerektiğini hatırlatan Konca, sözlerini şöyle tamamladı: "Konca, Ramazan süresince spor yapan bireylerin performans artışı yerine koruyucu ve dengeli bir antrenman planı uygulamalarının daha sağlıklı olacağını sözlerine ekledi."