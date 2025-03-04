Oruçluyken enerji düşüklüğünü önleyen 12 yöntem

6. BİTKİ ÇAYLARINI TERCİH EDİN

Kafeinli içecekler yerine ıhlamur veya lavanta çayı gibi bitki çaylarını tüketmek, susuzluğu gidermede etkilidir. Kafein, vücuttan su atılmasına neden olduğu için fazla tüketildiğinde gün içinde daha fazla susuzluk hissedebilirsiniz.