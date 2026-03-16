Oscar'ı kazandı, kutlamayı burgercide yaptı

98. Oscar Ödülleri’nde Sinners filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Michael B. Jordan, tören sonrası kutlama tercihiyle ezber bozdu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Sinema dünyasının en prestijli gecesi olan 98. Oscar Ödülleri’nde, Ryan Coogler imzalı Sinners filmindeki başarısıyla zirveye çıkan Michael B. Jordan, gecenin en çok konuşulan ismi olmayı sürdürüyor. Ödül töreninin ardından Hollywood’un görkemli partilerine katılmak yerine sade bir kutlamayı tercih eden Jordan, Los Angeles’taki bir hamburgercide görüntülendi.

HEYKELCİĞİ TEZGAHA KOYUP SOHBET ETTİ

Elindeki Oscar heykelciğiyle restorana giren ve diğer müşterilerle birlikte sıraya giren Jordan, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siparişini verirken ödülünü restoran tezgahına koyan ünlü oyuncunun, çalışanlarla uzun süre sohbet etmesi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.

"EN SAMİMİ KUTLAMA"

Genellikle yüksek bütçeli ve lüks etkinliklerle özdeşleşen Oscar gecesinde, bir dünya yıldızının bu denli mütevazı ve halkın içinde bir kutlama yapması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Oscar tarihinin en samimi kutlaması" olarak nitelendirildi. Jordan'ın samimi tavırları, ödülün ağırlığını insani bir sıcaklıkla birleştirdiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Oscar ödülleri
Çok Okunanlar
