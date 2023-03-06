2023 MSÜ sınavı ne zaman?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde de etkileyen depremin ardından Milli Savunma Üniversitesi'nin 2023 yılı sınav tarihleri güncellendi. Peki, 2023 MSÜ ne zaman? MSÜ sınavı sınav ücreti ne kadar?
13 Ocak - 09 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın bu yıl 19 Mart 2023 tarihinde uygulanacağı açıklanmıştı.
Ancak ÖSYM'den depremler nedeni ile erteleme kararı geldi. Resmi adresi üzerinden adayları bilgilendiren ÖSYM, 2023 MSÜ sınavının yeni tarihini duyurdu.
Milli Savunma Üniversitesi (2023-MSÜ) sınavının ertelenip ertelenmeyeceği soruları bir süredir gündemdeydi.
Kahramanmaraş depremleri nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihinde değişikliğe giden ÖSYM, MSÜ sınavını ileri bir tarihte gerçekleştireceğini duyurdu.
2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM'DEN ERTELEME DUYURUSU
Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.