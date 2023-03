Sonsuz nöbetçi, Fedai Aydınlıkçı Özay Gökçe mezarı başında anıldı

Aydınlıkçıların bayrak isimlerinden, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in arkadaşı ve koruması Özay Gökçe, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.



Duygu dolu anların yaşandığı anma töreninde Gökçe'yi, ailesi, sevenleri ve mücadele arkadaşları yalnız bırakmadı.



Anmada konuşan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, İstanbul İl Sekreteri Okan Özkan, Gökçe için Vatan Partisi'nin kuracağı dünyanın örnek insanıdır dedi:

- Zamansız kaybettiğimiz Özay Gökçe'nin 1. ölüm yıl dönümünde mezarı başındayız. Özay Gökçe partimize yıllarını vermiş fedailerdendi. Vatan Partisinin Merkez Karar Kurulu üyesiydi ancak onu tanımlamak için hiç bir göreve gerek yoktu. Özay Gökçe ölmedi ölmeyecek onun için ölmek davadan dönmekti, davasını satanların, davasından dönenlerin en büyük düşmanıydı. Vatan Partisi'nin kuracağı toplumun örnek insanıdır Özay Gökçe bencilliğe savaş açmış devrimci olmuştur. Kendinden bahsedenlerden kendisini övenlerden değildi verirken en önde alırken en arkada olmayı her zaman bize öğretti. Hakça paylaşmadan yanaydı yılmadan yorulmadan halkı ve partisi için mücadelenin en ön saflarında bulundu ve bize önderlik etti.

Özay Gökçe'nin Vatan Partisi'nin her görevinde en önde koştuğunu belirten Özkan, önümüzdeki seçim sürecinde de Özay Gökçe'yi örnek alacağız dedi:

- Sadece Defne'nin değil bütün Vatan Partili gençlerin babasıydı abisiydi yeri doldurulmaz devrimciyi örnek alarak önümüzdeki büyük mücadelelere hazırlanıyoruz ve tekrardan burada mezarı başında Özay abimizi anarken onun mücadelesini devam ettireceğimizi onun mücadelesinden bir an olsun saşmayacağımızı ilan ve ifade ediyoruz.

Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Ali Murat Engin, Özay Gökçe'yi görev adamı olarak tanımladı:

- Onun arkasından söyleyebileceğimiz yegane kelimeler cümleler şunlar; çok örnek bir devrimciydi Özay Gökçe görev adamıydı Türkiye'nin her yerinde her köyünde her o köydeki kıraathanede Özay Gökçe'nin bir anısı vardır.