Özay Gökçe vefatının birinci yılında anılıyor

Vatan Partisi önderi, fedakâr devrimcisi Özay Gökçe, vefatının birinci yılında anılıyor. Özay Gökçe için, ailesi ve Vatan Partili dostlarının katılımıyla, Yeni Ayazağa Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Özay Gökçe vefatının birinci yılında anılıyor
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Vatan Partisi’nin neferi, Aydınlıkçıların bayrak isimlerindendi..
Ömrünü, partili mücadeleye adadı.
Yaşamının son anına kadar devrimci kaldı.

Vatan Partisi'nin kıdemli yöneticilerinden, Merkez Karar Kurulu üyesi Özay Gökçe'nin vefatının üzerinden 1 yıl geçti.

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in yakın arkadaşı ve koruma müdürü de olan Özay Gökçe, ölümünün 1. yıl dönümünde ailesi ve partili dostlarınca kabri başında anılacak.

Yeni Ayazağa Mezarlığında yapılacak olan anma programı 17.00‘de başlayacak.

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# vatan partisi # Aydınlıkçılık
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