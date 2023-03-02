Özay Gökçe vefatının birinci yılında anılıyor

Vatan Partisi’nin neferi, Aydınlıkçıların bayrak isimlerindendi..

Ömrünü, partili mücadeleye adadı.

Yaşamının son anına kadar devrimci kaldı.



Vatan Partisi'nin kıdemli yöneticilerinden, Merkez Karar Kurulu üyesi Özay Gökçe'nin vefatının üzerinden 1 yıl geçti.



Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in yakın arkadaşı ve koruma müdürü de olan Özay Gökçe, ölümünün 1. yıl dönümünde ailesi ve partili dostlarınca kabri başında anılacak.



Yeni Ayazağa Mezarlığında yapılacak olan anma programı 17.00‘de başlayacak.