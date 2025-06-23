Parmak izi, leke, buğu tarihe karışıyor! Uzmanların sırrı evdeki bu malzemelerde

LİMON SUYU

Limon suyu, hem parlatıcı hem de leke çıkarıcı etkisiyle öne çıkan doğal bir temizlik yardımcısı. Asidik yapısıyla aynadaki inatçı izleri söker atar. Uygulama için:

Yarım limonun suyunu sıkın

Bir bardak su ile karıştırarak sprey şişesine alın

Karışımı aynaya sıkın, yumuşak bir bezle silin