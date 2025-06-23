Parmak izi, leke, buğu tarihe karışıyor! Uzmanların sırrı evdeki bu malzemelerde
Evlerin en sık kullanılan yüzeylerinden biri olan aynalar, zamanla parmak izi, su lekesi, buhar ve tozla kaplanarak net görüntüyü bozar. Ancak limon suyu, sirke, nişasta ve siyah çay gibi basit malzemelerle, çiziksiz ve lekesiz bir temizlik mümkün. İşte detaylar...
Günlük hayatta saç tararken, kıyafet kontrolü yaparken ya da sadece kendimize bakarken sıkça kullandığımız aynalar, zamanla lekelerle kaplanarak görüntü kalitesini düşürebiliyor.
Özellikle parmak izi, su damlacıkları ve toz, aynaların en sık maruz kaldığı kir türleri arasında yer alıyor. Haber Global'e göre, bu sorunlardan kurtulmak ise düşündüğünüzden çok daha kolay.
İşte aynalarınızda pürüzsüz yansıma elde etmenin doğal sırları...
LİMON SUYU
Limon suyu, hem parlatıcı hem de leke çıkarıcı etkisiyle öne çıkan doğal bir temizlik yardımcısı. Asidik yapısıyla aynadaki inatçı izleri söker atar. Uygulama için:
Yarım limonun suyunu sıkın
Bir bardak su ile karıştırarak sprey şişesine alın
Karışımı aynaya sıkın, yumuşak bir bezle silin
BEYAZ SİRKE
Doğal temizlik denince ilk akla gelen ürünlerden biri olan beyaz sirke, aynaları çizmeden temizlemenin en etkili yollarından biri.
Yarım su bardağı sirke ile bir su bardağı suyu karıştırın
Sprey şişesine doldurun
Cam yüzeyine sıkıp temiz bir mikrofiber bezle silin
MISIR NİŞASTASI
Az bilinen ama oldukça etkili bir yöntem olan mısır nişastası, hafif aşındırıcı yapısıyla inatçı kirleri söker.
İki yemek kaşığı mısır nişastasını bir bardak ılık su ile karıştırın
Karışımı sprey şişesine alın
Aynaya sıkıp kurumasını beklemeden silin
SİYAH ÇAY
İçeriğindeki tanenler sayesinde cam yüzeyleri parlatan siyah çay, doğal bir leke çıkarıcı görevi görüyor.
Bir fincan siyah çayı demleyip soğutun
Temiz bir bezi çaya batırıp aynayı silin
Ardından kuru ve temiz bir bezle son temizlik işlemini yapın