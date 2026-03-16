Pastane usulü kandil simidi: Evde yapmanın en kolay yolu

Pastane usulü o gevrek dokuyu evinizde yakalamak aslında çok pratik. Ağızda dağılan, bol susamlı ve tam kıvamında bir kandil simidi hazırlamak için ihtiyacınız olan tüm püf noktalarını ve malzeme listesini bir araya getirdik.

Kandil simidi, özellikle kandil günlerinde sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Görünüşü simidi andırsa da ağızda dağılan kıyır dokusuyla farklı bir tat sunan kandil simitleri çay saatlerinde de sıkça tercih ediliyor.

Pastanelerde taze tüketildiğinde lezzetiyle dikkat çeken kandil simidini evde yapmak da oldukça kolay. Doğru malzemeler ve püf noktalarıyla hazırlanan kandil simitleri, kıyır kıyır dokusuyla hazır alınanları aratmıyor.

PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Evde yapılan kandil simidi hem pratik hazırlanışı hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Pastane usulü kandil simidi için öncelikle yumurtaların akı ve sarısı ayrılıyor. Daha sonra hamur için gerekli malzemeler geniş bir kapta yoğruluyor.

Kıvam alan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıyor ve uzunlamasına yuvarlanarak uçları birleştiriliyor. Halka şeklini alan hamurlar önce yumurta akına ardından bolca susama bulanıyor.

Hazırlanan simitler tepsiye dizildikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında kontrollü şekilde pişiriliyor. Üzeri kızaran simitler fırından çıkarılarak soğumaya bırakılıyor ve servise hazır hale geliyor.

SUSAMLI GEVREK KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler:

Büyük boy çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket (yaklaşık 125 gram) oda sıcaklığında margarin
1 çorba kaşığı yoğurt
2 yumurta sarısı (akları üzerine)
1 buçuk çorba kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı mahlep
1 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım paket kabartma tozu
Yaklaşık 3,5 – 4 su bardağı un

Üzeri için:

Yumurta akı
Bolca susam

kandil simidi nasıl yapılır kandil simidi tarifi
