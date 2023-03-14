Peş peşe geliyor! Meteoroloji o illeri uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haritaya göre, yağmur bekleyen iller belli oldu. Ayrıca günlerce etkisini sürdürecek kar yağışı için de tarih verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haritada, yağmurun etkili olacağı iller açıklandı. Ayrıca Meteoroloji, kar yağışı için tarih verdi.
MART AYINDA HEM KAR HEM DE YAĞMUR BEKLENİYOR
Çok sayıda kentte sarı ve turuncu alarm verildi. Önümüzdeki 5 gün havanın da nasıl olacağı MGM'nin hava durumu tahmin haritasına yansıdı. Uzman isimlerden de hava durumuna ilişkin açıklama geldi.
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji açıkladı. Kuvvetli yağışlar yeniden başladı. Mart ayı soğuk havayı da beraberinde getirdi. Meteoroloji peş peşe uyarı yaptı. Çok sayıda kentte sarı ve turuncu alarm verildi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri; İç Anadolu'nun doğusu; (Çorum ve Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.