Petek temizliği nasıl yapılır? Petek temizlemede hangi malzemeler kullanılır? İç dış petek temizliği

Tozlar, evde fark edilmeyen bir yerde daha birikebiliyor: kalorifer peteklerinde. Kalorifer peteklerinde zamanla biriken toz, radyatörün verimini düşürebilir ve alerjiye neden olabilir.

Ayrıca, dış petek temizliğinin yanı sıra petek içi bakımı da unutmamanız gerekiyor. Kalorifer peteklerinin içinde biriken kirli su, ısınmayı etkileyebilir. Peki, petek iç temizliği ne sıklıkla yapılmalıdır? Petek iç temizliği yaklaşık iki yılda bir yapılabilir. Ancak bazı belirtilere dikkat ederek daha erken müdahale etmek de gerekebilir. Örneğin, evinizin en uzak odasındaki petek daha az ısınıyorsa veya bir peteğin alt kısmı soğuksa, petek iç temizliği zamanı gelmiş olabilir.

PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR? PETEK TEMİZLİĞİNDE HANGİ MALZEMELER KULLANILIR? İÇ DIŞ PETEK TEMİZLİĞİ

Güvenli bir şekilde kalorifer petek temizliği yapmak için öncelikle kombiyi kapatın. Sonra radyatörün yanlarında bulunan kapakları çekerek petek ızgarasını çıkarın.

Bazı radyatör modellerinde, alt ve üstte yer alan halka şeklindeki boşluklarda ince bir halka bulunabilir. Bu tür modellerde halkayı çevirerek kapakları gevşetebilirsiniz. Sağ ve sol radyatör kapaklarını çıkarın ve ardından petek ızgarasını çıkarın. Aşağıdaki adımları izleyerek evde petek temizliği yapabilirsiniz:

Peteğin altına kirli suların akabilmesi için bir bez yerleştirin.

İçerisinde aşındırıcı özellik bulunmayan bir deterjanı peteğin içine sıkın. Tortular içerebilen malzemeler olan sirke gibi maddeleri kullanmaktan kaçının, çünkü bu tortular zamanla birikerek peteği kirletebilir.

Petek temizleme fırçası veya ince bir ahşap parçasına sarılmış toz bezi gibi bir araç kullanarak peteğin içini fırçalayın.

Dış yüzeyi deterjanlı bezle silin ve ardından durulayın.

Peteğin hemen arkasında yer alan süpürgelik bölümünü de bir bez yardımıyla silin.

Son olarak peteğin altında kalan yüzeyi temizleyin.

Temizlik işleminden sonra petek kapaklarını ve ızgarasını dikkatlice yerine takın. Kombiyi açarak daha temiz bir şekilde ısınmaya devam edebilirsiniz.

Detaylı Bakım İçin: Kalorifer Peteği İçi Temizleme

Eğer petekler hala yeterince ısınmıyorsa, içlerinde kir birikmiş olabilir. Kalorifer peteği iç temizliği için şu malzemeleri hazırlayın:

İngiliz anahtarı (kurbağacık)

Kısa bir musluk

Hortum

Leğen

Temizlik bezi

Bu malzemeleri temin ettikten sonra aşağıdaki adımları takip ederek detaylı bir kalorifer petek temizliği yapabilirsiniz:

Peteğin alt ve üstündeki vanaları kapatın.

Peteğin sol altında bulunan yuvarlak metal bölümü, İngiliz anahtarı yardımıyla açın. Kirli su akacağı için altına bir leğen yerleştirin.

Kirli su tamamen tahliye olana kadar bekleyin. Daha sonra kısa musluğu bu deliğe takın. Musluğun kapalı olduğundan emin olun.

Musluğun ucuna hortumu takın.

Hortumun diğer ucunu banyo lavabosunun içine yerleştirin.

Peteğin üst kısmında bulunan soğuk su musluğunu açın. Sıcak su girişi kapalı olduğundan emin olun.

Kısa musluğu da açın.

Kombinin altında bulunan bar ayarını kontrol ederek açın. Bu sayede basınçlı su peteklere akacak ve hortum aracılığıyla kirli su dışarıya çıkacak.

Su berrak hale gelene kadar bekleyin.



Petek temizliği tamamlandığında aşağıdaki adımları takip ederek petekleri eski haline getirin:

Peteğin soğuk su musluğunu kapatın.

Kombiye su girişini sağlayan bar ayarını kapatın.

Su akışı durduğunda kısa musluğu kapatın.

Hortumu çıkarın ve kısa musluğu çıkarın.

Peteğin metal yuvarlak parçasını geri yerine monte edin.

Peteğin üst ve alt vanalarını açın.

Kombinin bar ayarını kontrol edin.

Eğer petekler hala yeterince ısınmıyorsa, aşağıdaki adımları izleyerek sorunu çözmeye çalışabilirsiniz:

Peteklerden hiçbir ısı alamıyorsanız, peteklerde hava birikmiş olabilir. Her kış mevsiminde peteklerin

havasını alarak kontrol edebilirsiniz.

Peteklerin alt kısımları soğuksa ve üst kısımları sıcaksa iç temizlik yaparak tortulardan arındırabilirsiniz.

Yukarıdaki adımları uyguladığınız halde petekler hala ısınmıyorsa, kombide sorun olabilir. Gaz vanasını ve petek vanalarını kontrol edin. Kombi filtresi tıkanmış olabilir, bu durumda yetkili servisten yardım almalısınız.

Unutmayın ki, petek temizliği ve bakımı sağlıklı bir ısınma ve enerji tasarrufu sağlamak için oldukça önemlidir.