Plastik şişede yeni dönem: Atıklar paraya dönüşecek

Yeni yılda uygulanmaya başlayacak Depozito Yönetim Sistemi ile vatandaşlar, cam, alüminyum ve plastik atıklarını dönüşüm makinelerine atarak kazanç sağlayacak. Her atık, e-cüzdana para olarak aktarılacak.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Plastik şişede yeni dönem: Atıklar paraya dönüşecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, ulusal çapta 2025'te devreye alınması planlanan Depozito Yönetim Sistemiyle, 0,1- 3 litre hacme sahip ambalajların geri dönüşümü için şişe ve kutu başına depozito bedeli ödenecek.

AVM VE MARKETLERDE OLACAK

Yazılımı yerli mühendisler tarafından yapılan makineye, ambalajlı atıkların barkodu okutulacak. Makineler atıkları, cam şişe, pet ve alüminyum ambalajlı ürün olarak kategorilere ayıracak ve ilgili atık haznesine yönlendirecek.

Ambalajlı ürünler, makineye atıldıktan sonra karşılığında şişe başına ücret alınacak ve bu ücret alışverişte kullanabilecek. İlk etapta bu makinalar AVM ve marketlere kurulacak.

'AMAÇ DOĞAYI KORUMAK'

Cep telefonundaki QR kodu makinaya yaklaştırıldığında, kaç tane ambalaj konduysa makinanın e-cüzdana o kadar depozito bedelini geri ödeyeceğini aktaran Görgün, şunları paylaştı:

"Makinalarda biriken ambalajı ne yapacağız? Burası çok kritik. Bunun için birkaç unsurun çok iyi çalışması gerekir. Vatandaş nereye, ne attı, makinada kaç ambalaj birikti, bunu kim alacak ve aldığı ambalajlar nereye gidecek? Ambalajlar biriktikten sonra birtakım sahtecilikler meydana gelebilir. Materyalin nasıl aktığını, veri akışıyla görmeliyiz. Bu işi doğayı korumak için yapıyoruz bunun da bir maliyeti var. Bu bedeli ödemek zorundayız."

plastik şişe geri dönüşüm Çevre ve Şehircilik Bakanı
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