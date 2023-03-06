Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı detayları belli oldu.
EYT'nin Meclis'te yürürlüğe girmesiyle milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Öte yandan prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatının detayları ortaya çıktı. İşte detaylar...
• Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.
• Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek.
• Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak.
• Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.
• EYT kapsamında olup ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor.
• Bu kapsamda olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.
• Koşulları yerine getirdikleri tarih itibariyle emeklilik dilekçesi verebilecek.
• İşverene kıdem tazminatı desteğinin ayrıntıları da bu hafta netleşecek.
• Kıdem desteğinde 6 ay ödemesiz, 3 yıl vadeli seçeneği ön plana çıkıyor.
İşte EYT başvuruları ile ilgili merak edilen 8 soru ve yanıtı...