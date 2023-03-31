Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller ve ilçeler

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,6 ve 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Meydana gelen depremler, çevresindeki 10 ili de etkiledi ve deprem bölgesinde OHAL ilan edildi. AFAD, deprem bölgesinde can kaybının 45 bin 089 kişi olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, konuya ilişkin şu sözleri aktardı:

- Türkiye'de 22'si kesin, 2'si tartışmalı olmak üzere fay hattı üzerinde 24 kentimiz bulunuyor.

- Bolu tartışmalı, güneyinde fay var, içinden geçen fayın diri olup olmadığı kesin değil; ancak bence aktif. İkinci tartışmalı kent ise Kocaeli.

- İl merkezinde fay yok; ancak hemen güneyinde var. Kimisi şehir oraya kadar büyüdü diye onu da katıyor; kimisi de oralar ilçeye ait diye kabul etmiyor. Cevaplaması zor bir konu ancak fay hattındaki il sayısını 24 olarak belirtmekte bence bir mahzur yok.